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هولندا تتخلص من 10 مزارع لحيوانات المنك بعد إصابتها بـ"كورونا"

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هولندا تتخلص من 10 مزارع لحيوانات المنك بعد إصابتها بـ"كورونا" هولندا تتخلص من 10 مزارع لحيوانات المنك بعد إصابتها بـ"كورونا"
مخاوف من تحولها لمستودع للفيروس على المدى الطويل

هولندا تتخلص من 10 مزارع لحيوانات المنك بعد إصابتها بـ

بدأت مزارع لتربية حيوان المينك في هولندا، اليوم (السبت)، في تنفيذ أمر حكومي بإعدام حيواناتها، بعد مخاوف من أن ينقل عدد منها أصيب بفيروس كورونا المرض إلى البشر.

وأفادت المتحدث باسم فريدريك هيرمي، أنه سيجري إخلاء وتطهير جميع مزارع تربية المينك التي توجد بها إصابات، ولن يحدث ذلك في المزارع الخالية من الإصابات، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها، ذكرت هيئة الأغذية والسلع الهولندية، أن السلطات اكتشفت حالات إصابة بفيروس كورونا في عشر مزارع تربي حيوانات المينك للحصول على فرائها.

وأمرت الحكومة بالتخلص من المزارع بعد التأكد من أن المزارع المصابة يمكن أن تصبح مستودعًا لفيروس كورونا على المدى الطويل.

وبحسب الاتحاد الهولندي لمنتجي الفراء، فهناك 140 مزرعة لحيوانات المينك في البلاد تصدر ما قيمته 90 مليون يورو (101.5 مليون دولار) من الفراء سنويًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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