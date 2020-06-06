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بطولة لإلقاء شعرِ "السْلامْ" تحفز أقلام شباب مغاربة

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بطولة لإلقاء شعرِ "السْلامْ" تحفز أقلام شباب مغاربة بطولة لإلقاء شعرِ "السْلامْ" تحفز أقلام شباب مغاربة

هسبريس من الرباط

الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 05:37

تطمح بطولة مغربية في "أنشودة السْلام" إلى جمع محبي فن الإلقاء "السلام" والإلقاء الشّعري، في مرحلة أولى تؤهّل إلى بطولة قارية على مستوى إفريقيا.

وتدعو "بطولة المغرب لقصيدة السْلامْ 2020" أقلام الشباب المغاربة الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة، بمختلف اللغات المتحدّثة في المملكة.

وتوضّح المسابقة أن جميع المواضيع مقبول الحديث فيها، إلا ما يُحرِّضُ على الكراهية، والعنصرية، والتّمييز، وتضيف: "يكون الترشيح عبر شريط مصوَّر لا تتجاوز مدّته ثلاث دقائق، باللغة التي يُفضِّلُ استعمالها المشاركون، دون استعمال أيّ موسيقى في الخلفية".

ويتنافس الشباب في هذه المسابقة على لقب ممثّل المغرب في الدورة الثانية من البطولة الإفريقية لقصيدة "السْلامْ"، التي ستستقبلها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ وهي إقصائيات ستحكِّمُها لجنة تحكيم متخصّصة، من بينها رئيس بطولة إفريقيا لقصيدة "السْلامْ"، وشعراء مغاربة كبار، وأساتذة متخصّصون في اللغات التي تلقى بها القصائد.

وتسجّل المسابقة أنّ آخر أجل لاستقبال الترشيحات سيكون في اليوم العاشر من شهر يونيو الجاري.

هسبريس

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