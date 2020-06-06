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الفنان المغربي محمد بشار "زروال" في ذمة الله

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الفنان المغربي محمد بشار "زروال" في ذمة الله الفنان المغربي محمد بشار "زروال" في ذمة الله

إبراهيم الحافظون من سطات

الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 20:40

أفادت مصادر هسبريس أن الفنان محمد بشار، المعروف بـ"زروال"، فارق الحياة مساء اليوم الثلاثاء، عن سن فاق ثمانية عقود، بعد أزمة صحية مفاجئة ألمّت به، إذ نقل إثرها إلى المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات قصد تلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة.

محمد بشار، الملقب بـ"زروال"، هو رفيق درب عمّه علي بشار بن محمد المعروف بـ" قشبال"، الذي وافته المنية في الثاني من شهر غشت 2018، بعد معاناة طويلة مع المرض تجاوزت 5 سنوات بمنزله في حي السماعلة.

وتتضارب الروايات الشفهية حول حقيقة مسقط رأس الثنائي "قشبال" و"زروال"، إذ هناك من يعتبر أنهما قدما من منطقة أولاد بوزيري نواحي عاصمة الشاوية إلى مدينة سطات، في حين يذهب آخرون إلى كونهما أتيا من نواحي تادلة بني ملال واستقرا في أولاد بوزيري، ليسطع نجمهما في مجال الفكاهة، في إطار ثنائي يعرض قضايا المجتمع المختلفة في قالب هزلي، باستعمال آلتي "النبدير" و"الكنبري".

ويُعد الثنائي "قشبال" و"زروال" من الفرق الفنية والفكاهية التي أدخلت الفرحة والفرجة على قلوب المغاربة، من خلال الأقراص المدمجة والأشرطة والإذاعة الوطنية، وكذا شاشة التلفاز ومنصات السهرات.

هسبريس

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