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ابنة "بيكاسو" تقضي فترة الحجر الصحي بمراكش‎

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ابنة "بيكاسو" تقضي فترة الحجر الصحي بمراكش‎ ابنة "بيكاسو" تقضي فترة الحجر الصحي بمراكش‎

هسبريس من الرباط

الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 08:30

أفادت مصادر خاصة لهسبريس أن "بالوما بيكاسو"، ابنة الرسام الإسباني الشهير "بابلو بيكاسو"، تقضي فترة الحجر الصحي في المغرب منذ بدايته بـ"فيلا" بمنطقة النخيل اقتنتها سنة 2006.

وتعيش "بالوما بيكاسو" بين مراكش ولوزان، وهي مصممة أزياء وسيدة أعمال مشهورة بمجموعات عطورها ومجوهراتها الخاصة (Tiffany & Co).

وكان زوج "بالوما"، وفق المصادر ذاتها، تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بمراكش.

يُذكر أن "بالوما" هي ابنة "بيكاسو" من زوجته الرسامة الفرنسية "فرانسواز جيلوت"، المعروفة بولعها الكبير بمدينة مراكش.

هسبريس

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