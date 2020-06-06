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هيئة أفلام أردنية تعرض "أفراح صغيرة" بالإنترنت

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هيئة أفلام أردنية تعرض "أفراح صغيرة" بالإنترنت هيئة أفلام أردنية تعرض "أفراح صغيرة" بالإنترنت

هسبريس من الرباط

الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 00:48

اختارت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عرض فيلم المخرج المغربي محمد الشريف الطريبق "أفراح صغيرة" ضمن سلسلة عروضها الرقمية المجانية على الإنترنت.

وقالت الهيئة إنّ برمجة العرض الرقمي لهذا الفيلم تمّت بتعاون مع المركز السينمائي المغربي، ومخرج الفيلم محمد الشريف الطريبق، على أساس عرضه بلغته العربية، مُرفقَة بترجمة إلى اللغة الإنجليزية.

وذكّرت الهيئة بفوز فيلم "أفراح صغيرة" بجائزة أفضل فيلم في مهرجان "نظرة على سينما العالَم" بباريس، وجائزتي أفضل سيناريو وأفضل ممثّلة في دور ثانوي، في مهرجان طنجة الوطني للفيلم، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة وأفضل ممثّلة، في مهرجان وجدة السينمائي المغاربيّ.

كما ذكّرت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بمشاركة "أفراح صغيرة" في مهرجان صوفيا لأفلام الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومهرجان السينما الإفريقية في أثينا، ومهرجان السينما الإفريقية بطنجة، وأسبوع الفيلم المغربي في أبيدجان، ومهرجان الفيلم العربي في سان دييغو، ومواسم السينما العربية، ومهرجان مالمو للسينما العربية، ومهرجان ميدفيلم في روما، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

هسبريس

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