أخبار عاجلة

وسائل إعلام: وزير الدفاع ورئيس الأركان رفضا طلب ترامب نشر 10 آلاف جندي لفض الاحتجاجات -
مظاهرة تجمع الفلسطينيين والإسرائيليين -
هذه الدول عانت من انتكاسة "كورونا" فشدَّدت القيود مجددًا.. فهل تعيدها السعودية؟ -
بعد تجاوز سقف الـ 3 آلاف إصابة بكورونا.. المسنون يدفعون ثمنًا لطيش فئة واستهتارها -
هاني شاكر يعلِّق على صورته بين لاعبي النصر -
"بلدية المسفلة" تواصل الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية بحوش بكر بمكة -
ترقية "السواط" المتحدث الرسمي لـ"هيئة مكة" إلى المرتبة الـ 11 -
ملعب ONTime - عبد الظاهر السقا: النادي المصري ينفق أكثر من 100 مليون جنيه في الموسم -
ملعب ONTime - لقاء مع "عبدالظاهر السقا وخالد مهدي" في ضيافة "سيف زاهر" بتاريخ 7/6/2020 اللقاء كامل -
مساء dmc - طبيب متعافي من كورونا ومتبرع ببلازما يتحدث لأول مرة عن تجربته مع المرض وتبرعه بالبلازمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. هسبريس

العثماني: تعليمات الملك تُسَرع استئنافا آمنا لنشاط الاقتصاد بالمغرب

Print
العثماني: تعليمات الملك تُسَرع استئنافا آمنا لنشاط الاقتصاد بالمغرب العثماني: تعليمات الملك تُسَرع استئنافا آمنا لنشاط الاقتصاد بالمغرب

هسبريس من الرباط

الخميس 04 يونيو 2020 - 17:00

أشاد رئيس ، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، بالمبادرة الأخيرة للملك التي دعا من خلالها أرباب المقاولات المغربية إلى القيام بعملية تشخيص مكثفة وسط المستخدمين لديهم تتيح الحد من خطر انتشار المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الحكومي الذي عقد عبر تقنية المناظرة المرئية، وتم خلاله تقديم عرض حول السياسة الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنيتين من طرف وزير الشغل والإدماج المهني، والمصادقة على مشروع قانون رقم 19-74 المتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية، وعلى اتفاقيتين بين المملكة المغربية وأوكرانيا.

وقال العثماني في كلمة افتتاحية له إن من شأن هذا الإجراء الذي دعا إليه الملك أن يساهم في تسريع استئناف آمن للنشاط الاقتصادي بالمغرب، مؤكدا أنه سيمكن عددا من الفئات الاجتماعية من مزاولة أنشطتها التجارية والمهنية، وتخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على صحة العاملين وذويهم.

وسجل رئيس الحكومة تحسن الوضعية الوبائية بفضل الإنجاز الجماعي تحت قيادة الملك محمد السادس، وبفضل مبادراته الاستباقية وتعليماته، داعيا في الآن ذاته إلى مواصلة العمل بالتدابير الاحترازية.

وأعطى الملك تعليماته لوزارة الصحة لوضع مواردها المادية والبشرية رهن إشارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مع مراعاة عامل الاختلاط والخصائص والإكراهات الصحية المرتبطة بأماكن العمل.

من جهة ثانية، شهد المجلس الحكومي تقديم وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، عرضا حول السياسة الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنية.

وأبرز أمكراز في عرضه، حسب بلاغ رسمي للحكومة، أن وزارة الشغل والإدماج المهني أشرفت على إعداد مشروعي السياسة والبرنامج الوطني للسلامة والصحة في العمل، بالتشاور مع كافة القطاعات الحكومية المعنية، وكذا المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء الأكثر تمثيلية، وذلك تنزيلا لالتزامات البرنامج الحكومي بخصوص النهوض بالصحة والسلامة المهنية.

ويرمي مشروع هذه السياسة العمومية إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها التقليص من الشغل والأمراض المهنية بالمغرب، وتقوية النظام الوطني للسلامة والصحة في العمل، وتعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية، والأولويات التي يجب مراعاتها، ووسائل العمل الموضوعة من أجل تحسين السلامة والصحة المهنية، والوسائل اللازمة لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في هذا المجال.

ويرتكز المشروع، حسب الوزير أمكراز، على أربعة أهداف استراتيجية، يتم تنزيلها عبر 22 هدفا تنفيذيا و70 إجراء، الغاية منها تطوير النظام الوطني للسلامة والصحة المهنية، والتكوين في السلامة والصحة المهنية، مع النهوض بثقافة الوقاية، وتعزيز الحكامة والحوار الاجتماعي والبعد الترابي.

هسبريس

مواضيع متعلقة
كيف ستتذكر الأجيال القادمة التأثير العالمي لجائحة فيروس كورونا؟

كيف ستتذكر الأجيال القادمة التأثير العالمي لجائحة فيروس كورونا؟

فيروس كورونا يواصل الانتشار عالميا والإصابات تتخطى 7 ملايين والوفيات 403 آلاف | #من_مصر

فيروس كورونا يواصل الانتشار عالميا والإصابات تتخطى 7 ملايين والوفيات 403 آلاف | #من_مصر

هل مسحة فيروس كورونا ممكن تطلع غلط وهل يمكن للمتعافي أن يصاب مرة أخرى؟ | #من_مصر

هل مسحة فيروس كورونا ممكن تطلع غلط وهل يمكن للمتعافي أن يصاب مرة أخرى؟ | #من_مصر

ما هو وقت الذروة لفيروس كورونا وكيف نحدده وهل نحن الآن في وقت الذروة؟ | #من_مصر

ما هو وقت الذروة لفيروس كورونا وكيف نحدده وهل نحن الآن في وقت الذروة؟ | #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية