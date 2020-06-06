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حريق هائل يدمر مستودع أمازون في كاليفورنيا

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حريق هائل يدمر مستودع أمازون في كاليفورنيا حريق هائل يدمر مستودع أمازون في كاليفورنيا

اندلع حريق هائل في منشأة توزيع جنوب كاليفورنيا، التي تستخدم لشحن العناصر إلى عملاء شركة أمازون، وأشارت التقارير الأولية إلى أن مركز التوزيع كان عبارة عن منشأة للشركة، لكن المتحدث باسم المدينة قال: إن المركز كان مشغولًا من شركة تتعاقد مع عملاقة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.

وقال (كارل بيكر) Carl Baker، المتحدث باسم مدينة (ريدلاندس) Redlands: تم الإبلاغ عن الحريق في المستودع الموجود في المبنى 2200 من شارع ويست لوجونيا، وكان نحو 100 موظف في الداخل ولكن تم إجلاؤهم قبل وصول رجال الإطفاء، ولم يبلغ مسؤولو الإطفاء عن وقوع إصابات.

وأوضح بيكر أن أقسام كاملة من المستودع والسقف قد انهارت إلى الداخل، وحاول رجال الإطفاء رش المياه على النيران التي بدت وكأنها تبتلع كل الهيكل المترامي الأطراف تقريبًا، وبدأت في حرق مقطورات الشاحنات المتوقفة عند أرصفة التحميل، التي يحمل بعضها شعارات شركة أمازون.

وأظهر مقطع لهبًا ضخمًا يبتلع المبنى مع تصاعد أعمدة الدخان الأسود في الهواء، ووفقًا لشركة أمازون، فإن (Kuehne + Nagel International AG)، الشركة العالمية للخدمات اللوجستية التي تدير مركز التوزيع، تعمل على مساعدة عملاقة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في شحن المنتجات الكبيرة جدًا للعملاء.

وظل المسؤولون قلقين بشأن السلامة الهيكلية للمبنى، وكان رجال الإطفاء يحافظون على مسافة آمنة في حالة انهيار أي جدران أخرى، وقال بيكر عن المبنى: “أقدر أنها ستكون خسارة كاملة”، ولم يتضح على الفور سبب الحريق، لكن التحقيق سيبحث في كيفية حدوث حريق كبير في مبنى حديث يتضمن أحدث أنظمة الحماية من الحرائق.

وقالت (ليزا ليفاندوفسكي) Lisa Levandowski، المتحدثة باسم أمازون، في بيان: “نحن سعداء بأن الجميع في أمان، ونشكر جهود رجال الإطفاء المحليين والمستجيبين الأوائل، وتم تشغيل هذا الموقع بواسطة طرف خارجي، وسندعمه طوال هذه العملية”.

ولم تتأثر مواقع أمازون القريبة بالحريق الذي اجتاح المبنى بأكمله، وتتوقع الشركة أن يكون للحريق تأثير ضئيل على العملاء، وقالت الشركة: إنه سيتم تنفيذ الطلبات من مواقع أخرى.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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