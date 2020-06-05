العضايلة للصهاينة : درس معركة الكرامة يمكن أن يتكرر مرات ومرات

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جى بي سي نيوز :- أكد مراد العضايلة – الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي في الندوة السياسية الإلكترونية التي نظمتها الحركة الإسلامية في ذكرى النكسة واحتلال القدس، أن “الشعب الأردني هو سند الشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم الصهيونية، وأن الأردن يشعر أن القضية الفلسطينية هي قضيته وهذه حقيقة موقف الشعب الأردني.

ووجه هنية رسالته إلى الصهاينة ومن يطبع معهم من العرب أن “الأردن وفلسطين معاً في مواجهة أي محاولة تطبيعة، داعياً لموقف عربي يجرم التطبيع مع الاحتلال واعتباره خيانة”.

وقال: الأردن يملك أوراق قوة حقيقة تقلق الصهاينة وحلفاء الصهاينة، وعلى رأسها العلاقات الدبلوماسية والغاءها واتفاقية الغاز، والتنسيق الأمني مع الاحتلال، وهذا ما يجعل الاحتلال في حالة يرثى لها، وبالتالي الأردن ليس ضعيفاً”.

وختم بالقول موجهاً حديثها للصهاينة: درس معركة الكرامة يمكن أن يتكرر مرات ومرات”.