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العضايلة : المرحلة المقبلة ستشمل فتح المدارس والجامعات

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العضايلة : المرحلة المقبلة ستشمل فتح المدارس والجامعات العضايلة : المرحلة المقبلة ستشمل فتح المدارس والجامعات

جى بي سي نيوز  :- قال وزير الاعلام أمجد العضايلة، يوم الخميس، إن الاردن تعامل بطريقة نموذجية مع أزمة المستجد (كوفيد 19).

وأوضح العضايلة، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن أغلب الإصابات بفيروس كورونا في الأردن سجلت، مؤخرا، وسط أشخاص قادمين من الخارج.

وأشار الوزير  إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل فتح المدارس والجامعات، بعدما جرى إغلاقها في وقت سابق، لأجل تطويق انتشار الوباء.

وأورد العضايلة "نحذر من أن الوباء ما زال موجودا في العالم وعلى الجميع الالتزام الصارم بالتوصيات"، مضيفا أن السلطات لمست تعاونا كبيرا من المواطنين بتطبيق الإرشادات وهي تراهن على وعي المواطن.

 

 

جي بي سي نيوز

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