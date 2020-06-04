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منع الساونا والجاكوزي والمساج والنواد الليلية في الأردن

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منع الساونا والجاكوزي والمساج والنواد الليلية في الأردن منع الساونا والجاكوزي والمساج والنواد الليلية في الأردن

جى بي سي نيوز  :- عممت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، دليل إجراءات العمل في المنشآت الفندقية وخدمات الإيواء والمطاعم السياحية، والمتاحف والأماكن المغلقة، والمخيمات والنقل السياحي، ومراكز الغوص والألعاب المائية، وأدلاء السياح، بعد عرضه على لجنة الأوبئة والموافقة عليه.
ويهدف الدليل  :  إلى تنظيم عمل المنشآت وأنشطة القطاع السياحي بعد اتخاذ في المرحلة المقبلة قرارا بإعادة النشاط للقطاع السياحي تدريجيا ضمن ضوابط وتعليمات السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار ، وفق بترا . 
ويضمن الدليل سلامة العاملين في مكان العمل، والزوار ومتلقي الخدمة السياحية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ولجنة الأوبئة والجهات المعنية كافة.
ويشتمل الدليل على منع الساونا وبرك الجاكوزي والمساج ونوادي الأطفال والحفلات وأعياد الميلاد الخاصة والعامة والنوادي الليلية وغرف تغيير الملابس والمسابح العامة والمشتركة في المنشآت الفندقية، وخدمات الإيواء السياحي، وتقديم خدمة الأرجيلة وإقامة الحفلات بجميع أنواعها داخل المخيمات السياحية.

جي بي سي نيوز

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