الاردن : اصابتان بفيروس كورونا و12 حالة شفاء

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جى بي سي نيوز :- سُجِّلت في المملكة اليوم الاربعاء حالتا إصابة بفيروس كورونا المستجدّ على النحو الآتي: حالة لأردني قادم من خارج المملكة (روسيا) و حالة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

وقال الموجز الاعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة : انه إجمالي عدد الإصابات في المملكة ارتفع حتّى الآن الى (757) إصابة.

واضاف : انه تمّ تسجيل (12) حالة شفاء لهذا اليوم: (6) في مستشفى الأمير حمزة، و(2) في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، و(4) في مستشفى الملكة علياء.

واشار : الى انه تمّ إجراء (5495) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (204374) فحصاً.