كاسبرسكي تكشف تفاصيل جديدة لهجمات استهدفت الشركات الصناعية

Kaspersky Endpoint Security for Business

استخدام الحلول الأمنية للنقاط الطرفية على تقنيات الشبكات التشغيلية، مثل (

KICS for Nodes and KICS for Networks

)، وذلك لضمان الحماية الشاملة لجميع الأنظمة الحيوية الصناعية.