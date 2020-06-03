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الأردن : 9 إصابات جديدة بكورونا و14 حالة شفاء

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الأردن : 9 إصابات جديدة بكورونا و14 حالة شفاء الأردن : 9 إصابات جديدة بكورونا و14 حالة شفاء

جى بي سي نيوز  :- أكد موجز إعلامي صادر عن وزارة الصحة أن المملكة سجلت اليوم 9 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات 755 حالة.

وأوضح الموجز الصادر مساء الثلاثاء، أن الحالات الجديدة هي: حالتان من موظفي أحد الفنادق المخصّصة للحجر، و(3) حالات لأردنيين قادمين من الخارج: (، والولايات المتّحدة الأمريكيّة، وقطر)، و(4) حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهم أردني، و(3) من جنسيّات غير أردنيّة تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.

وأضاف أنه سجلت اليوم (14) حالة شفاء: (12) في مستشفى الأمير حمزة، و(2) في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي.

وبين الموجز أنه تمّ إجراء (5819) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (198879) فحصاً.

جي بي سي نيوز

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