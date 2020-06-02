الأردن : قرار قريب بخصوص التنقل بين المحافظات .. واغلاق المساجد الغير ملتزمة

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جى بي سي نيوز :- قال مدير عمليات خلية ازمة كورونا العميد الركن مازن الفراية ان الحكومة بصدد اصدار قرار بشان التنقل بين المحافظات قريبا .

وبين الفراية في تصريحات صحفية : انه تم سحب القوات المسلحة من الميدان وانهاء نقاط الغلق بعد التأكد من عدم الحاجة لها خاصة بعد فتح القطاعات بشكل تدريجي ، حيث تم التعامل مع الوباء بكل جدية .

واضاف : ان يوم الجمعة لن يكون حظرا شاملا بعد السماح للمساجد بفتح ابوابها امام المصلين ، وان الحركة بعد الصلاة غير معروفة لغاية الان .

واشار : ان المساجد الغير ملتزمة سيتم اغلاقها ، وسيتم الحظر اذا زادت اعداد الاصابات وفق قوله .