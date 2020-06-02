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سوني تؤجل حدث بلاي ستيشن 5 بسبب مظاهرات أمريكا

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سوني تؤجل حدث بلاي ستيشن 5 بسبب مظاهرات أمريكا سوني تؤجل حدث بلاي ستيشن 5 بسبب مظاهرات أمريكا

أعلنت شركة سوني اليوم الاثنين عن تأجيل حدث (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 المقرر في 4 حزيران/ يونيو الجاري، أما السبب وراء القرار فيبدو أنه المظاهرات الجارية في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة اليابانية في تغريدة نشرتها عبر موقع تويتر: “مع علمنا بأن اللاعبين في جميع أنحاء العالم متحمسون لرؤية ألعاب (بلاي ستيشن 5)، إلا أننا لا نرى في الوقت الراهن وقتًا مناسبًا للاحتفال”، وأضافت: “لذا، فإننا نريد الآن أن نتنحى جانبًا لنسمح للمزيد من الأصوات المهمة بأن تُسمع”.

ويُعتقد أن شركة سوني تشير بوضوح إلى الرد على وفاة (جورج فلويد) في ولاية مينيسوتا، والاحتجاجات الجارية في الولايات المتحدة وبعض الدول. وكانت سوني تخطط لتكريس حدث يوم الخميس لعرض ألعاب (بلاي ستيشن 5)، وقد وعدت بحدث مدته ساعة لإلقاء نظرة أولية على بعض الألعاب التي سيلعبها اللاعبون عند إطلاق منصة (بلاي ستيشن 5) خلال موسم العطلات لعام 2020.

ويأتي قرار سوني في أعقاب خطوة مماثلة من شركة تطوير الألعاب (إلكترونيك آرتس) EA التي أجلت حدث Madden NFL 21 اليوم، بالإضافة إلى قرار جوجل تأجيل إطلاق النسخة التجريبية من نظام (أندرويد 11). هذا؛ ولم تكشف سوني بعد عن الموعد الجديد لحدث (بلاي ستيشن 5).

البوابة العربية للأخبار التقنية

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