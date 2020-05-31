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الحريري يخرق تدابير الوقاية بصلاة العيد ويحضن ويقبل (شاهد)

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الحريري يخرق تدابير الوقاية بصلاة العيد ويحضن ويقبل (شاهد) الحريري يخرق تدابير الوقاية بصلاة العيد ويحضن ويقبل (شاهد)

جي بي سي نيوز :- خرج رئيس اللبنانية السابق، سعد الحريري، الأحد، في صلاة عيد الفطر كاسرا تدابير الوقاية وقانون التباعد الاجتماعي المتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وشوهد الحريري في جامع، في منطقة طريق الجديدة وسط بيروت، بحضور رجال الدين والمصلين وحشد من المؤيدين.

وألقى خطبة العيد المفتش العام المساعد لدار الفتوى الشيخ الدكتور حسن مرعب، الذي تحدث فيها عن معاني العيد وأهمية أن "يفرح المسلمون بإتمام نسك من مناسك الله عز وجل، على الرغم من كل الشدائد والمحن".

وزار الحريري بعدها ضريح والده الراحل رفيق الحريري وسط بيروت.

 

 

وقرأ الحريري مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وعدد من المشايخ، الفاتحة عن روحه وأرواح رفاقه الشهداء.

ومنتصف آذار/ مارس الماضي، فرض لبنان حالة "التعبئة العامة"، وتم تمديدها حتى الـ24 من الشهر الجاري، قبل أن تمدد من جديد لأسبوعين إضافيين.

وشملت "التعبئة العامة" سلسلة إجراءات للحد من انتشار كورونا، ومنها إغلاق تام على الأنشطة التجارية باستثناء الأفران ومحلات بيع المواد الغذائية، وإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية، وصولا إلى حظر تجوال ليلي من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا.

 عربي 21 

جي بي سي نيوز

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