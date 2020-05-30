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الخميس 04 يونيو 2020 02:50 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
إيران.. النيران تلتهم مئات الهكتارات في غابات جبال زاغروس
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 30 مايو 2020 11:37 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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