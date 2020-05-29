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الصحة المصرية تفسر سبب ارتفاع حالات الوفاة بكورونا في البلاد

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ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن خالد مجاهد، قوله إنه من خلال عمل اللجنة التي تم تشكيلها للبحث والتقصي عن أسباب الوفيات بفيروس كورونا المستجد اكتشفت أن 30% من إجمالي الوفيات في توفوا قبل الوصول إلى المستشفى.

وتابع قائلا: "اكتشفنا أيضا أن 20% من الوفيات، توفوا خلال 48 ساعة من وصولهم إلى المستشفى، نظرا لتأخر حالتهم الصحية عند الوصول".

​وطالب مجاهد أي شخص، فور ظهور أي أعراض مرضية سرعة التوجه لأقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية اللازمة، لتطبيق بروتوكول العلاج المحدث معه فور وصوله.

وطالبت وزارة الصحة المصرية كل المواطنين بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي، ما يقوي الجهاز المناعي.

وسجلت وزارة الصحة المصرية، مساء اليوم، 1280 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و34 حالة وفاة، لترتفع حالات الإصابة في مصر إلى 22082 إصابة مؤكدة و879 حالة وفاة.

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