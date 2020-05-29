تحذيرات من أمطار غزيرة في سلطنة عمان

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وقال مدير التنبؤات ونظام الإنذار المبكر بالهيئة العامة للطيران المدني العماني في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، اليوم الجمعة: "إن التقديرات لكمية الأمطار المتوقع هطولها تتراوح من 100إلى 200ملم خلال الـ 24 الساعة القادمة، وتكون مصحوبة برياح نشطة إلى شديدة السرعة مع جريان الأودية وارتفاع أمواج البحر من 4 إلى 5 أمتار".

ويستمر تمركز المنخفض الجوي جنوب سواحل محافظة ظفار مترافق برياح تقدر سرعتها السطحية حول المركز من 17 إلى 25 عقدة، والذي يتوقع أن يتعمق تأثيره خلال الساعات المقبلة في المنطقة الجنوبية الغربية من صلالة وجنوب ظفار وأجزاء واسعة من جنوب شرق اليمن، لذا لا بد من اتباع عدد من التنبيهات خلال الساعات المقبلة.

ونشر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات من صلالة وما يحدث فيها.

وأشارت إلى أن المنخفض الجوي ببحر العرب يسجل سرعة دوران تقدر بـ30 عقدة، محذرة من أنه يقترب من درجة عاصفة استوائية.