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تعلن بدء عمل أول مصلحة مدنية حكومية منذ تفشي

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مصر تعلن بدء عمل أول مصلحة مدنية حكومية منذ تفشي فيروس كورونا تعلن بدء عمل أول مصلحة مدنية حكومية منذ تفشي

أعلنت وزارة الداخلية المصرية بدء العمل بقطاع الأحوال المدنية والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية اعتبارا من أول يونيو.

وأشارت الوزارة إلى أنه تقرر استئناف العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التالية: (الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية)، وذلك على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1 يونيو القادم وتيسيرا على المواطنين فقد تقرر تمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساء.

وأكدت وزارة الداخلية على ضرورة التزام كافة المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية بالإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة ارتداء (الكمامة) كشرط أساسي للتردد على الوحدات المشار إليها، وكذلك ضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.

المصدر: RT

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RT Arabic (روسيا اليوم)

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