  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

وزارة الصحة المصرية: تسجيل 1127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و29 حالة وفاة

Print
وزارة الصحة المصرية: تسجيل 1127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و29 حالة وفاة وزارة الصحة المصرية: تسجيل 1127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و29 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، تسجيل 1127 حالة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 29 وفاة، حيث كسر حاجز الإصابات 20 ألف حالة.

وزارة الصحة المصرية: تسجيل 1127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و29 حالة وفاة

وزارة الصحة المصرية: تسجيل 1127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و29 حالة وفاة

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 845 حالة وفاة.

وأشار إلى خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة حتى اليوم.

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة ، من ضمنهم الـ 5359 متعافيا.

المصدر: RT

تابعوا RT علىRT
RT

RT Arabic (روسيا اليوم)

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الصحة المصرية تفسر سبب ارتفاع حالات الوفاة بكورونا في البلاد

الصحة المصرية تفسر سبب ارتفاع حالات الوفاة بكورونا في البلاد

مسؤول مصري: إصابات "كورونا" الحقيقية في مصر قد تكون 7 أضعاف المعلن عنها

مسؤول مصري: إصابات "كورونا" الحقيقية في مصر قد تكون 7 أضعاف المعلن عنها

مصر تعلن بدء عمل أول مصلحة مدنية حكومية منذ تفشي فيروس كورونا

مصر تعلن بدء عمل أول مصلحة مدنية حكومية منذ تفشي فيروس كورونا

د.عادل خطاب: لم نصل لذروة الكورونا فى مصر والحالات هتزيد الأسبوع المقبل

د.عادل خطاب: لم نصل لذروة الكورونا فى مصر والحالات هتزيد الأسبوع المقبل

شبكة عيون الإخبارية