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الاردن : توصية بفتح المساجد والمقاهي بدءًا من 7 حزيران

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الاردن : توصية بفتح المساجد والمقاهي بدءًا من 7 حزيران الاردن : توصية بفتح المساجد والمقاهي بدءًا من 7 حزيران

جي بي سي نيوز :- قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، الثلاثاء، إن اللجنة الوطنية للأوبئة أوصت بالبدء بـ "الفتح التدريجي" للقطاعات المستثناة من العمل بدءاً من السابع من حزيران المقبل، على أن يستمر الفتح التدريجي للقطاعات المغلقة احترازيا للحد من انتشار المستجد حتى منتصف تموز.
وأضاف لـ"المملكة"، أن التوصية التي لم ترفع بعد إلى مجلس الوزراء، حددت شروطاً صحية لفتح القطاعات الغير مصرح لها بالعمل حتى الآن مثل المساجد والمقاهي والنوادي الرياضية، ولم تقر بعد"، وفق جابر.

اللجنة حددت في توصيتها جدولاً زمنياً لفتح تلك القطاعات التي ستكون ضمن مراحل يفصل بينها 7 أيام على الأقل، وتتوزع على الأيام التالية: 7 حزيران ، 14 حزيران ، 21 حزيران ، 1 تموز ، 15 تموز ، مع إمكانية الاستمرار بفتح القطاعات تدريجيا بعد ذلك.

وستخاطب اللجنة الوطنية للأوبئة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بشأن الشروط الصحية المطلوب اتباعها عند استئناف فتح المساجد أمام المصلين، بحسب الوزير جابر.

اتخذت منذ 14 آذار ، مجموعة إجراءات وقرارات للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، كان من ضمنها إيقاف الصلاة في جميع المساجد والكنائس، وتعليق الفعاليات الرياضية، وإغلاق دور السينما والمسابح والنوادي الرياضية ومراكز الشباب، وإغلاق المقاهي والمطاعم حتى إشعار آخر.

جي بي سي نيوز

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