مايكروسوفت تطلق التحديث الكبير الأول لويندوز 10 في عام 2020

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بدأت شركة مايكروسوفت اليوم الأربعاء في إطلاق تحديث شهر أيار/ مايو 2020 من نظام التشغيل ويندوز 10 ليجلب معه عددًا من الميزات الجديدة.

ويأتي تحديث Windows 10 May 2020 بدمج نظام ويندوز الفرعي Windows Subsystem لنظام (لينوكس 2) Linux، كما يأتي بتحديثات على المساعد الرقمي (كورتانا).

وكانت عملاقة البرمجيات الأمريكية قد أطلقت النسخة النهائية من التحديث للمشتركين في برنامجها التجريبي الشهر الماضي، والآن أصبح بإمكان جميع مستخدمي ويندوز 10 الحصول على التحديث من خلال قسم (تحديث ويندوز) Windows Update في النظام.

وتهدف مايكروسوفت من خلال دمج (نظام ويندوز الفرعي لنظام لينوكس 2) WSL 2 إلى تحسين أداء النظام الفرعي في ويندوز، كما وعدت الشركة بتحديث نواة النظام من خلال تحديثات ويندوز، وسيكون مفتوح المصدر بحيث يتمكن المطورون من إنشاء نواة WSL والمساهمة في التغييرات.

ولن يشمل WSL 2 دعم تطبيقات Linux GUI أو تسريع عتاد وحدات معالجة الرسومات GPU، ولكن مايكروسوفت وعدت بإضافة هاتين الميزتين في تحديث ويندوز القادم.

ويشمل تحديث Window 10 May 2020 Update تحسينات كبيرة على المساعد الرقمي كورتانا الذي أصبح بالإمكان فصله عن شريط المهام، وأصبح يستطيع الاختيار بين توجيه الأوامر كتابة أو نُطقًا.

وحصل كورتانا على تحسينات في الواجهة لجعله حديثًا أكثر، وأضافت مايكروسوفت عبارات البحث السريعة إلى واجهة البحث الرئيسية. ويشمل ذلك أيضًا وصولًا سريعًا إلى الطقس، والأخبار، وغير ذلك.

ويمكن لمستخدمي نظام ويندوز 10 تنزيل التحديث من خلال الذهاب إلى (الإعدادات) Settings، ثم (التحديث والأمان) Update & Security، ثم (تحديث ويندوز) Windows Update.