انتقادات تطال يوتيوب بسبب الحزب الشيوعي الصيني

اعترفت منصة مشاركة مقاطع الفيديو يوتيوب بأنها حذفت العبارات المستخدمة لانتقاد الحكومة الصينية، وتحقق الشركة المملوكة لشركة جوجل في سبب إزالتها تلقائيًا للكلمات العامية المكتوبة بالحروف الصينية المستخدمة لوصف قسم الدعاية السيبرانية للحزب الشيوعي الصيني وسط شكاوى من الرقابة.

وقال متحدث باسم المنصة: “يبدو أن هذا خطأ في أنظمتنا التنفيذية وسط اعتماد أكبر على الأنظمة الآلية خلال جائحة فيروس كورونا لأنه تم إرسال المراجعين البشريين إلى المنازل، ونحن نحقق في الأمر”.

وكان (بالمر لوكي) Palmer Luckey، المؤسس المشارك لشركة (Oculus Rift)، من بين أول من أبلغ عن عمليات الإزالة، و

YouTube has deleted every comment I ever made about the Wumao (五毛), an internet propaganda division of the Chinese Communist Party. Who at Google decided to censor American comments on American videos hosted in America by an American platform that is already banned in China?