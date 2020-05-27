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دولة أوروبية جديدة تعلن استئناف دوري كرة القدم

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دولة أوروبية جديدة تعلن استئناف دوري كرة القدم دولة أوروبية جديدة تعلن استئناف دوري كرة القدم

أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أمس الثلاثاء، أنه سيتم استئناف الدوري المحلي اعتبارا من السبت، بعدما أقرت المحلية بدء التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق التام في البلاد.

وأوضح الاتحاد في بيان له، أن البطولة المعلقة منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كوورونا ستعاود نشاطها في 30 مايو الجاري.

ولفت متحدث باسم الاتحاد لوكالة "فرانس برس"، إلى أن جميع المباريات المتبقية ستقام بدون جمهور.

بالإضافة إلى ذلك، سيلتزم جميع اللاعبين والحكام المشاركين في المباريات بالخضوع لفحص درجة حرارة قبل كل مباراة.

وفاق عدد المصابين المعلن عنهم بفيروس كورونا في أوكرانيا حتى أمس الثلاثاء، 21 ألف حالة، ووفاة 644.

المصدر: أ ف ب

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RT Arabic (روسيا اليوم)

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