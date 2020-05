إطلاق أداة جديدة تكسر حماية أي هاتف آيفون

أطلق أحد الفرق المشهورة باختراق هواتف آيفون أداة جديدة لكسر الحماية “جيلبريك” قادرة على فتح أي آيفون، حتى أحدث الطُرز العاملة بالإصدار الأحدث 13.5 من نظام iOS.

ولطالما حافظت شركة آبل على نهج “الحدائق المسورة” تجاه أجهزة آيفون من خلال السماح فقط بالتطبيقات والتخصيصات التي توافق عليها، لذا حاول المتسللون طوال السنوات الماضية التحرر مما يسمونه “السجن”، ومن هنا جاء اسم العملية “الهروب من السجن” أو “جيلبريك”. ويفعل المتسللون ذلك من خلال العثور على ثغرة لم يُكشف عنها سابقًا في iOS تخترق بعض القيود العديدة التي تضعها آبل لمنع الوصول إلى البرامج الأساسية.

وتقول آبل: إنها تفعل ذلك من أجل الأمان. ولكن المستخدمين يطمعون في كسر الحماية؛ لأن كسر هذه القيود يسمح لهم بتخصيص هواتف آيفون الخاصة بهم، على غرار ما يتمتع به مستخدمو هواتف أندرويد.

وتدعم أداة كسر الحماية –

#unc0ver v5.0.0 is NOW OUT.