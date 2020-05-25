الاردن : السماح للمواطنين بالخروج الاثنين من الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً

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جي بي سي نيوز :- قال الموجز الاعلامي الصادر من رئاسة الوزراء انه مع منتصف هذه الليلة تنتهي فترة حظر التجوّل الشامل التي امتدّت لثلاثة أيّام، وستعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين 25/5/2020م (ثاني أيّام عيد الفطر السعيد) ، بحيث يُسمَح للمواطنين بالخروج ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتّى الساعة السابعة مساءً، كما يُسمَح للمنشآت التجاريّة بالعمل خلال هذه الأوقات أيضاً.

و بين الموجز انه بالنسبة للمحافظات التي يطبّق فيها نظام الفردي والزوجي لاستخدام المركبات (العاصمة عمّان، والزرقاء، والبلقاء)، يكون الدور ليوم غد الاثنين 25/5/2020م للمركبات ذوات الأرقام الفرديّة.

وبخصوص دوام موظفي القطاع العام يوم الثلاثاء المقبل 26/5/2020م، يكون وفق الآليّة التي تمّ الإعلان عنها سابقاً، بالتدرّج وعلى ثلاث مراحل، ويتولّى الوزير المختصّ تحديد الموظّفين العائدين للعمل في كلّ مرحلة ونسبتهم، ويتمّ تحديد الموظفين العاملين عن بُعد وفق الدليل الإرشادي والتعميم الصادر عن ديوان الخدمة المدنيّة.