الأردن : 4 اصابات بفيروس كورونا و9 حالات شفاء

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جى بي سي نيوز :- أكد موجز صحفي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، أن المملكة سجلت اليوم 4 حالات إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع مجموع الإصابات في البلاد إلى 704.

وبين الموجز الصادر اليوم السبت، أن الحالات الجديدة توزعت بين: حالتين لأردنيين عائدين من ماليزيا كانا يخضعان للحجر الصحي في أحد فنادق العاصمة عمان وتم نقلهما إلى مستشفى الأمير حمزة، وحالتين لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري أحدهما أردني والآخر من جنسية عربية تم التعامل معه وفق البروتوكول المتبع.

وأوضح أن المملكة سجلت اليوم 9 حالات شفاء، منها 2 في مستشفى الأمير حمزة، و6 في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، و1 في مستشفى الملكة علياء.

ولفت إلى أنه تم إجراء 2402 فحصاً مخبرياً، ليصبح أجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 161722 فحصاً.

وأضاف الموجز: "شهد اليوم الثاني لحظر التجوّل الشامل التزاماً كاملاً من المواطنين، باستثناء عدد محدود جدّاً من المخالفات تمّ التعامل معها وفق أحكام القانون؛ مع التأكيد على أنّ تطبيق قرار حظر التجوّل الشامل خلال أوّل أيّام العيد (غداً الأحد) سيتمّ دون تهاون".

وبين أن عدد مستخدمي تطبيق (أمان) بلغ خلال يومين من إطلاقه حوالي ٦٠ ألف مواطن في المملكة، مع التأكيد على أنّ "هذا التطبيق لا يخرق خصوصيّة المستخدمين".