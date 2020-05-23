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النظام السوري يمنع رامي مخلوف من مغادرة البلاد بصورة مؤقتة

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النظام السوري يمنع رامي مخلوف من مغادرة البلاد بصورة مؤقتة النظام السوري يمنع رامي مخلوف من مغادرة البلاد بصورة مؤقتة

جى بي سي نيوز :- قررت محكمة سورية، تابعة للنظام، منع سفر رجل الأعمال رامي مخلوف بصورة مؤقتة وذلك بحسب ما جاء في نسخة من القرار منشورة على صفحة وزارة العدل التابعة للنظام بموقع فيسبوك اليوم الخميس.

وكان مخلوف وهو ابن خال الرئيس بشار الأسد وأحد أثرى أثرياء سوريا طرفا في خلاف كبير بشأن أموال يقول النظام إنها مستحقة على شركة الاتصالات سيريتل التي يملكها. وأمرت السلطات هذا الأسبوع بالحجز على أمواله.

ويقول النظام إن سيريتل مدينة بمبلغ 134 مليار ليرة، أي نحو 77 مليون دولار بحسب سعر الصرف الحالي في السوق الموازية.

وتناول مخلوف النزاع في ثلاثة مقاطع على الإنترنت ناشد فيها الأسد شخصيا التدخل لإنقاذ شركته. وفي آخر ظهور له قال مخلوف إن المسؤولين طلبوا منه الاستقالة من رئاسة شركة سيريتل لخدمات الهاتف المحمول.

ووصف مخلوف، الذي كان يوما في قلب الدائرة المحيطة بالأسد، مصادرة أمواله بأنه إجراء غير قانوني ومحاولة من جانب النظام لانتزاع شركته منه.

وقال قرار المحكمة إن المنع من السفر جاء بطلب من وزارة الاتصالات التنابعة للنظام، وسوف يُلغى إذا سدد مخلوف المبالغ المتأخرة عليه. ولم يحدد القرار حجم هذه المبالغ.

(رويترز)

جي بي سي نيوز

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