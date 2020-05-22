أمام قضاء أميركا.. لبناني يقر بتصدير قطع درون لحزب الله

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جي بي سي نيوز :- هرّب لسنوات قطع غيار لطائرات مسيرة إلى حزب الله، هذا ما أقر به لبناني مقيم في الولايات المتحدة، الاثنين، أمام القضاء. فقد اعترف أسامة حمادة بالذنب أمام محكمة اتحادية بولاية مينيسوتا بالتآمر لتصدير قطع غيار وتكنولوجيا طائرات مسيرة بدون طيار (درون) من الولايات المتحدة إلى ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران في لبنان.

وقالت المحامية الأميركية، إيريكا إتش ماكدونالد، إن حمادة (55 عاما) أقر بأنه مذنب بالتآمر لتصدير سلع وتكنولوجيا بشكل غير قانوني.

أتى هذا بعد أن أقر شقيقه، عصام حمادة، أيضاً بالذنب في مارس/آذار الماضي أمام محكمة اتحادية في ولاية مينيسوتا.

تتبع مواقع الطائرات

من جهتهم، قال ممثلو الادعاء، إن الشقيقين حصلا على تكنولوجيا متطورة للطائرات بدون طيار من عام 2009 إلى 2013، وقاما بتصديرها بشكل غير قانوني إلى حزب الله، الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

يشار إلى أن الشقيقين اعتقلا في فبراير/شباط عام 2018 في جنوب إفريقيا، وتم تسليمهما إلى الولايات المتحدة الخريف الماضي.

ووفقا للائحة الاتهام، تضمنت هذه التكنولوجيا وحدات قياس يمكن استخدامها لتتبع موقع الطائرات، وبوصلة رقمية يمكن إقرانها بوحدات قياس لأنظمة توجيه الطائرات بدون طيار، وكذلك محرك نفاث و20 محركا.

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