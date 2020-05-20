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مجلس الأمن الدولى يدعو الأطراف اللبنانية لعدم التورط فى أى نزاع خارجى

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مجلس الأمن الدولى يدعو الأطراف اللبنانية لعدم التورط فى أى نزاع خارجى مجلس الأمن الدولى يدعو الأطراف اللبنانية لعدم التورط فى أى نزاع خارجى

جي بي سي نيوز :- أكد مجلس الأمن الدولي على ضرورة تنفيذ القرار 1559 الذي يطلب نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، مشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف اللبنانية بوقف أي تورط في أي نزاع خارجي، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل؛ وعلى صعيد آخر، أعربت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد الفقر والمعاناة التى يعانى منها اللبنانيون، داعية اللبنانية إلى البدء فى تنفيذ الإصلاحات، ومؤكدة أهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلى فى لبنان وحماية حق التظاهر السلمي.

وأكدت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" – فى بيان اليوم – أن تبنى الحكومة اللبنانية لخطة إصلاح مالى كإطار بناء للإصلاحات المستقبلية وطلب برنامج دعم من صندوق النقد الدولى خطوة أولى فى الاتجاه الصحيح.

وأشارت المجموعة الدولية، إلى أنها اطلعت على تقييم البنك الدولى للخطة كونها تعترف بطبيعة وعمق الأزمة وبالإصلاحات والتعديلات الهيكلية الضرورية لضمان قيام مزدهر ومبنى على النمو المستدام والقطاعات الإنتاجية، فى مناخ وظروف مواتية للأعمال ولتنمية القطاع الخاص ولازدهار الشعب اللبناني.

ودعت المجموعة الدولية - الحكومة اللبنانية إلى إشراك جميع المعنيين، لاسيما الشعب اللبناني، فى المشاورات المتعلقة بخطة الإصلاح الاقتصادي، لتوفير الدعم السياسى الداخلى للخطة كضرورة لإجراء وإتمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولى على وجه السرعة، والعمل لتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة فى الوقت المناسب وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين استجابة لمطالب المواطنين اللبنانيين.

وكالات 

جي بي سي نيوز

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