انتهاء المرحلة الثانية من استقبال الاردنيين من الخارج اليوم .. ومرحلة ثالثة بعد العيد

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جى بي سي نيوز :- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن مجلس الوزراء عقد اليوم جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، ناقش خلالها أبرز التحدّيات التي تواجه مختلف القطاعات، والتوجّهات المستقبليّة في ظلّ استمرار جائحة كورونا.

وأضاف أن المجلس ناقش أهميّة عودة عمل مؤسّسات القطاع العام للعمل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر السعيد، وضرورة تسريع وتيرة العمل في تقديم الخدمات، والمشاريع التي انقطع أو تباطأ إنجازها بسبب تداعيات أزمة كورونا، مع ضرورة اتّخاذ جميع التدابير الوقائيّة والصحيّة اللازمة في ظلّ استمرار الأزمة.

وأعلن العضايلة أن مجلس الوزراء وافق على السير بإجراءات تزويد الطلبة في المناطق النائية ممن لا تتوافر لديهم أدوات لمتابعة التعلم عن بُعد، بأجهزة "تابلت" وتزويدهم بخدمات الإنترنت، وذلك على سبيل الإهداء.

وأوضح ان ذلك بهدف ضمان استمرار العملية التعليمية خلال فترة جائحة كورونا، وضمان استدامة التعلم في المناطق النائية، وافق لوزارة التربية والتعليم.

وأشار العضايلة إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من خطّة عودة الأردنيين في الخارج تنتهي الليلة، موضحا أن خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ستعلن قبل نهاية الأسبوع الحالي عن تفاصيل المرحلة الثالثة، التي ستبدأ مباشرة بعد عطلة عيد الفطر السعيد.

وقال "سنقوم خلال الأسبوع الحالي باستئناف تنظيم المؤتمرات الصحفية، بحضور مجموعة من الإعلاميين، بما يتيح لهم التفاعل وطرح أسئلتهم واستفساراتهم على المسؤولين المشاركين، وبما يتيح لنا طرح العديد من القضايا والموضوعات التي تهمّ الرأي العام".

وأكد أنه سيتم مراعاة الإجراءات الوقائيّة وتعليمات السلامة العامّة في عودة المؤتمرات الصحفيّة، وذلك وفق الدليل الإرشادي لعودة العمل في المؤسّسات والدوائر الحكوميّة الذي قمنا بنشره سابقاً.

وأضاف "في ضوء تقديرات الطّاقة الاستيعابيّة لقاعة المؤتمرات الصحفية في دار رئاسة الوزراء، سيتم استيعاب حضور 14 إعلامياً في كل مؤتمر صحفي، يتم اختيارهم وفق آلية ممثلة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم.