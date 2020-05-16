استشهاد رجل دفاع مدني اردني اصيب خلال اخماد حريق

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جى بي سي نيوز :- استشهد اليوم الرقيب قيس محمد العودات من مرتبات الدفاع المدني اثناء آدائه لواجب إخماد حريق غابات حرجية عصر اليوم بمنطقة حلاوة بعجلون، بحسب بيان لمديرية الأمن العام.

وبينت المديرية، أن الشهيد كان يقوم بعملية اخماد للحريق ونظرا لصعوبة تضاريس المنطقة ووجوده بمكان منخفض أدى ذلك الى سقوط مقطع صخري عليه، واصابته بكسور وجروح بالغة في الجسم وتم نقله الى المستشفى وما لبث إلى أن فارق الحياة متأثراً باصابته.