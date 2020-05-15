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10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

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10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود 10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

جى بي سي نيوز ي:- بين الموجز الاعلامي المكتوب لوزارة الصحة انه سجّلت اليوم في المملكة (10) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات حتّى الآن (596) إصابة. وتوزّعت الإصابات اليوم على النحو الآتي:
واضاف : ان الحالات كانت على النحو التالي : (6) حالات لمخالطي مخالطي سائق الشاحنة في منطقة الخناصري، منها (3) حالات في محافظة الزرقاء، وحالتان في محافظة إربد، وحالة واحدة في محافظة المفرق.
كما تم تسجيل (4) حالات إصابة لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم (2) أردنيّان، و(2) من جنسيّة عربيّة تمّ التعامل معهما وفق البروتوكول المتّبع.
وبين : انه تم تسجيل(8) حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، وبذلك يبلغ عدد الحالات قيد العلاج (131) حالة.
واشار : انه تمّ اليوم إجراء قرابة (4500) فحص مخبري، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (136229) فحصاً.

جي بي سي نيوز

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