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الاردن: الامن يحرر مواطنا تعرض للخطف في الزرقاء

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الاردن: الامن يحرر مواطنا تعرض للخطف في الزرقاء الاردن: الامن يحرر مواطنا تعرض للخطف في الزرقاء

جي بي سي نيوز:- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان فريقا تحقيقيا خاصا تولى منذ ظهر اليوم التحقيق في حادثة خطف تعرض لها احد المواطنين اليوم من قبل مجهولين .

واضاف الناطق الاعلامي انه وبوقت قياسي وخلال ساعات فقط من لحظة الابلاغ عن الجريمة تمكن فريق التحقيق من تحديد مكان تواجد الخاطفين والمواطن في احد المنازل في محافظة الزرقاء ، وجرى على الفور التحرك للمكان ومداهمته وتخليص المواطن من يد الخاطفين وهو بصحة جيدة فيما جرى القاء القبض على اربعة اشخاص اشتركوا في جريمة الخطف وبوشرت التحقيقات في القضية للوقوف على كافة ملابساتها واتخاذ اشد الاجراءات القانونية بحقهم.

جي بي سي نيوز

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