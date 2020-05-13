العضايلة: حجر السائقين الأردنيين على حدود العمري في مدارس عسكريّة بالأزرق مؤقتا

جى بي سي نيوز :- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن اجتماعا عقد الجمعة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، وبحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدراء الأجهزة الأمنيّة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين؛ لبحث آخر المستجدّات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الوباء.

وأكد العضايلة خلال إيجاز صحفي من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن الحكومة وبالتنسيق مع خليّة الأزمة في المركز، قرّرت منذ تاريخ 22/4/2020م، إقامة موقع للحجر الصحّي يتكوّن من كرفانات ومخيّمات، للقادمين عبر حدود العمري.

واستدرك العضايلة قوله أنه تأخّر تنفيذ هذا الموقع لأسباب لوجستيّة، وأنه تمّ إلزام السائقين بالحجر الذاتي المنزلي وتوقيعهم على تعهّد بذلك، ومن المتوقّع أن ينتهي تنفيذ الجزء الأوّل من موقع الحجر قبل نهاية الشهر الحالي.

وأوضح العضايلة أن الحكومة وجدت صعوبة في البداية بحجر سائقي الشحن؛ لأن عدد حاملي تأشيرات الدخول إلى المملكة العربية السعودية من السائقين كان يبلغ 1400 سائق فقط، يدخل منهم 250 سائقاً بشكل يومي، مشيرا إلى أنه في حال حجر هذا العدد يومياً سيؤثر ذلك سلباً على عمليات تدفق السلع والمواد الغذائيّة بين البلدين.

وأشار إلى أنه وبعد مباحثات بين المملكة الأردنيّة الهاشميّة والمملكة العربيّة السعوديّة، ولتسهيل انسياب السلع بين البلدين، تمّ التوافق على تسهيل منح وتجديد التأشيرات لسائقي الشاحنات بين البلدين على الحدود، لزيادة عدد هؤلاء السائقين، وبالتالي حجر جميع السائقين القادمين من الخارج.

وقال إنه ستتمّ مرافقة السائقين غير الأردنيين (الترانزيت)، من خلال دوريّات الأمن العام لحين الوصول إلى حدود الدول المجاور.

وأضاف "نظراً لعدم الالتزام بالحجر الذاتي المنزلي، وللأسف، سيتمّ حجر السائقين الأردنيين عبر حدود العمري بشكل مؤقّت في مدارس عسكريّة بمنطقة الأزرق، حتى إنشاء موقع الحجر الرئيس".

وتابع أنه "يتمّ حاليّاً تجهيز البنية التحتيّة اللازمة لتنظيم النقل التبادلي بالمناولة بين الشاحنات (back to back) في منطقة العمري، للحدّ من المخالطة التي قد تتسبّب بنقل العدوى".

وأوضح العضايلة أنه "نظراً لعدم التزام البعض بالحجر المنزلي، وغياب روح المسؤوليّة عنهم، وعدم تقيّدهم بالإجراءات الصحيّة الوقائيّة والاحترازيّة؛ سنطبّق الحجر الكامل في مواقع خاصّة".

ولفت إلى أنّ الممارسة العالميّة التي تتبعها غالبيّة دول العالم في التعامل مع المصابين أو المخالطين أو المشتبه بإصابتهم والقادمين من الخارج هي "الحجر المنزلي"، مؤكدا أن الحكومة كانت وما زالت تعوّل على وعي المواطنين للالتزام بالإجراءات التي تتّخذها.

وشدد العضايلة أن "أمر الدفاع رقم (8)، المستند إلى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، ينصّ على إيقاع عقوبات تصل حدّ الحبس حتى 3 سنوات، وغرامة ماليّة مقدارها 3 آلاف دينار؛ بحقّ كلّ من يعرّض أيّ شخص للعدوى، أو يقوم بأيّ تصرّف من شأنه نقل العدوى إلى الغير، أو يخالف التعهّد الذي تمّ توقيعه للالتزام بالحجر الصحّي الذاتي "المنزلي" وعدم مخالطة الآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصّة".

وأشار إلى معلومات تم تداولها بالأمس، تفيد بأنّ 245 من سائقي الشاحنات لم يخضعوا للفحوصات اللازمة للكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا، مبينا أن "دخول هؤلاء السائقين إلى المملكة كان قبل تاريخ 10/4/2020م، وقبل إلزام السائقين العائدين من الخارج بإجراء الفحص بعد اكتشاف الحالة الأولى بينهم".

وأكد أنه تمّ منذ ذلك الوقت فحص 1750 سائقاً، وبقي (245) سائقاً، وقد تمّ الوصول إليهم وفحص معظمهم، ومن تبقّى منهم تبيّن أنّه خارج المملكة.

وشدد على ضرورة الالتزام والتقيّد بإجراءات الوقاية والسلامة العامّة، وعدم إقامة التجمّعات، ومخالطة الآخرين، تحت طائلة المسؤوليّة.

وأوضح العضايلة أن خليّة الأزمة قامت باستحداث تطبيق إلكتروني (radar-C) للتبليغ عن التجمّعات بمختلف أشكالها، أو اشتباه بحالات إصابة، مع إمكانيّة تحديد الموقع بدقّة؛ لتمكين الأجهزة المعنيّة من التعامل معها.

ودعا العضايلة إلى الإبلاغ عن أيّ تجمّعات، أو الاشتباه بحالات إصابة أو مخالطة.

من ناحية اخرى، قال إنه تمّ عزل 4 قرى في محافظة المفرق و3 عمارات في محافظة إربد؛ نظراً لتسجيل حالات إصابة فيها، ووجود مخالطين للمصاب الرئيسي.