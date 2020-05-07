العضايلة: اجراءات مشددة خلال عطلة عيد الفطر في الاردن وحظر شامل الجمعة

جى بي سي نيوز :- أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أنه قد تقرّر فرض حظر التجوّل الشامل يوم الجمعة المقبل، وفقاً للآليّة التي تمّ تطبيقها خلال الأسابيع الماضية، ولمدّة 24 ساعة، بدءاً من منتصف ليلة الخميس/الجمعة، وحتى منتصف ليلة الجمعة/السبت.

وأضاف العضايلة خلال إيجاز صحفي عقد في مركز إدارة الأزمات أن جلالة الملك ترأس اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، بحضور سموّ الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وليّ العهد، لمناقشة آخر المستجدات حول التعامل مع وباء كورونا.

وأشار العضايلة إلى أن جلالته أكد أن الأردن قدم نموذجاً رائعاً في التعاطي مع الوباء، وأن حالة التناغم والانسجام بين المؤسسات ساهمت في تحقيق هذه النتيجة الإيجابية. وأكد جلالته أهمية أن تبقى حالة الانسجام والتنسيق التام بين جميع المؤسّسات؛ لنقدّم نموذجاً آخر في التعافي من هذه الأزمة وتداعياتها الاقتصادية.

وتابع: "كما اطمئنّ جلالته خلال إيجاز قدمه معالي وزير الصحّة، ومدير الخدمات الطبية الملكية حول القدرات الطبية في المملكة من حيث عدد الأسرة بشكل عام، وغرف العناية الحثيثة وأجهزة التنفس التي تم زيادة عددها خلال هذه الأزمة، والجاهزية التامة لأي تطورات قد نشهدها لهذا الوباء لاحقاً لا قدر الله".

وأكد العضايلة أن "التخفيف التدريجي من إجراءات الحظر، والسماح لمختلف القطاعات بالعمل، يتطلّب التشديد في بعض الأوقات، للتقليل ما أمكن من المخالطة التي قد تتسبّب بنقل العدوى؛ وهذا ما يدفعنا إلى فرض حظر التجوّل الشامل خلال نهاية الأسبوع".

وأردف قائلا: "وردتنا استفسارات عديدة بخصوص الإجراءات التي سيتمّ تطبيقها خلال فترة عيد الفطر السعيد؛ وأؤكّد هنا أنّنا لم نصل بعد إلى قرارات بهذا الخصوص، وما زالت الإجراءات قيد الدراسة، وسنعلن عنها فور اتخاذها؛ لكن من المتوقّع أن تكون هناك إجراءات مشدّدة في بعض الأوقات خلال عطلة العيد".

وأشار إلى أنّ "المعركة مع الوباء ما زالت مستمرّة، وبأنّ الخطر ما زال قائماً، وبالتالي لا بدّ من أخذ كلّ الاحتياطات والإجراءات الوقائيّة، وعدم تبادل الزيارات وإقامة التجمّعات وغيرها من المظاهر خلال فترة العيد".

وأوضح العضايلة: "بالأمس، تمّ تداول إشاعات ومعلومات كاذبة، يزعم مروّجها بأنّ بعض الأشخاص القادمين من الخارج، خلال الأيّام الماضية، لم يخضعوا للحجر الصحّي الاحترازي وغادروا إلى منازلهم فوراً؛ ونؤكّد هنا بأنّ جميع الأشخاص العائدين من الخارج يخضعون للحجر لمدّة 17 يوماً، في المواقع المخصّصة، ولن يسمح لأيّ أحد بالمغادرة قبل انقضاء هذه المدّة؛ وكلّ ما يتمّ تداوله بخلاف ذلك عارٍ عن الصحّة تماماً".

وأضاف: "أود أن أتوجه باسم الحكومة بالشكر الجزيل للقوات المسلحة الباسلة/الجيش العربي والأجهزة الأمنية ولجميع الفرق والكوادر التي عملت على تأمين مواقع الحجر الصحي في ظل الظروف الجوية غير المعتادة التي شهدناها واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة أبنائنا القاطنين في هذه المواقع".

وتابع: "وأشير أيضاً، إلى أنّ رحلات العودة للمجموعة الثانية من الأردنيين الذين تقطّعت بهم السبل في الخارج والطلبة، ستبدأ منتصف الشهر الحالي".

وأشار: "للتسهيل على الأخوة المواطنين، ولتفادي الاكتظاظ والإقبال على حجوزات التذاكر، سيتمّ بالتنسيق مع خليّة الأزمة فتح مكاتب للملكيّة الأردنيّة في العاصمة عمّان، ومحافظات إربد والعقبة والزرقاء والكرك".