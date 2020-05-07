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جوجل تطلق تطبيق Read Along لتعليم الأطفال القراءة

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أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس عن إطلاق تطبيقها الجديد Read Along الذي يهدف إلى مساعدة الأطفال على تطوير مهارات القراءة.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: “مع التزام العديد من الطلاب حاليًا منازلهم بسبب إغلاق المدارس، تبحث العائلات في جميع أنحاء العالم عن طرق لمساعدة الأطفال على تنمية مهاراتهم القرائية”. وأضافت: “لدعم الأسر، نشارك اليوم الوصول المبكر إلى Read Along by Google. وهو تطبيق أندرويد للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات لمساعدتهم على تعلم القراءة عن طريق تقديم تعليمات لفظية ومرئية أثناء قراءة القصص جهرًا”.

جوجل تطلق تطبيق Read Along لتعليم الأطفال القراءة

وأوضحت جوجل أن تطبيق Read Along يستخدم تقنية التعرف على الكلام التابعة لها للمساعدة في تطوير مهارات القراءة والكتابة، وكانت الشركة قد أطلقت التطبيق أول مرة في الهند – حيث يتوفر تحت مسمى Bolo. وبعد تلقي تعليقات مشجعة من الآباء، قررت الشركة إطلاقه للمزيد من المتعلمين الصغار في جميع أنحاء العالم.

ويتوفر تطبيق Read Along الآن في أكثر من 180 دولة وبتسع لغات، مثل: الإنجليزية، والإسبانية، والبرتغالية، والهندية. ووعدت الشركة بالاستمرار في تحسين التطبيق، وتوسيع مجموعة الكتب، وإضافة المزيد من الميزات.

وأوضحت جوجل أن تطبيق Read Along يساعد الأطفال على التعلم وبناء مهاراتهم القرائية بصورة مستقلة بمساعدة رفيقة القراءة داخل التطبيق المسماة Diya. وبينما يقرأ الأطفال جهرًا، تستخدم المساعدة الرقمية Diya تقنية جوجل لتحويل النص إلى كلام والتعرف على الكلام لاكتشاف ما إذا كان الطالب يعاني أو يقرأ المقطع بنجاح.

ويمكن للوالدين إنشاء ملفات شخصية لأكثر من طفل، ليُخصص التطبيق تجربة القراءة حسب عمر وقدرات الطفل. وللحفاظ على أمان وخصوصية الأطفال، فإن التطبيق لا يحتوي أي إعلانات أو عمليات شراء داخلية. وبعد التنزيل الأولي للتطبيق والقصص، يعمل Read Along في وضع عدم الاتصال بالإنترنت. يمكن للوالدين الاتصال بشبكة (واي-فاي) بصورة دورية لتنزيل قصص إضافية.

يُذكر أيضًا أن التطبيق لا يتطلب أي عملية تسجيل دخول، حتى أن بيانات الصوت تُحلل على الجهاز ذاته لحظيًا ولا تُرسل إلى خوادم جوجل.

هذا، فإن تطبيق Read Along متاح لنظام التشغيل أندرويد فقط، ويمكن تنزيله من متجر جوجل بلاي.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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