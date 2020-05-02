الأردن : 64 مصابا بكورونا فقط يتلقون العلاج داخل المستشفيات بعد شفاء حالتين

جى بي سي نيوز :- لم تُسجل اليوم الجمعة حالات إصابة داخل الأردن بفيروس كورونا المستجد، في حين سُجلت 6 حالات إصابة لسائقي شحن قادمين من خارج الأردن (3 أردنيين و3 من جنسية عربية).

واكد الموجز الاعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة مساء اليوم، انه سجلت اليوم حالاتي شفاء غادرت المستشفيات، وبذلك بلغ عدد الحالات تحت العلاج 64 حالة ، كما بلغ إجمالي عدد فحوصات كورونا المنفذة حتى اليوم 78885 فحصاً. واشار الموجز الى ان اللجان العلمية المختصة في وزارة الصحة ولجنة الأوبئة، تتابع التقارير العلمية العالمية الموثوقة حول فاعلية عقار الريمديسفير على المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال الموجز ان مختلف محافظات المملكة شهدت التزاما عاما ممتازاً بإجراءات الحظر الشامل اليوم، موضحا انه منتصف هذه الليلة (الجمعة 1 أيار 2020)، ينتهي الحظر الشامل، وتعود إجراءات الحظر غدا (السبت 2 أيار 2020) لما كانت عليه من حيث ساعات الحظر والقطاعات المصرح لها، علما بأن السيارات المسموح لها بالحركة غداً السبت 2 أيار 2020 هي ذات الرقم الزوجي.