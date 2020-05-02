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إيطاليا تسجل أعلى معدل وفاة بڤيروس كورونا منذ 21 أبريل

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إيطاليا تسجل أعلى معدل وفاة بڤيروس كورونا منذ 21 أبريل إيطاليا تسجل أعلى معدل وفاة بڤيروس كورونا منذ 21 أبريل

سجّلت إيطاليا اليوم السبت أعلى عدد وفيات خلال يوم واحد منذ 21 من أبريل الحالي، بمعدل 474 حالة وفاة، بعد تقليل إجراء الإغلاق الذي ارتفع فيه معدل الوفيات الكلي إلى 28,710 شخصًا.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت حالات التماثل للشفاء إلى 1665 حالة، كما شهِد عدد المصابين تراجع إلى 17,357 شخصًا، بالإضافة إلى تراجع عدد من يتم إحصاؤهم من المصابين إلى 100,704، وهي الأقل منذ 11 أبريل.

وصرّح مسؤول الخلية المكلفة للتعامل مع الوباء ”دومينيكو أركوري“ أن المرحلة الثانية من الوباء تبدأ يوم الأثنين، كما حذّر من التساهل، وقال: “أرجوكم، لا تتساهلوا، المرحلة الثانية تبدأ الاثنين، علينا أن ندرك أنها ستكون بداية تحد أكبر” وأشار أن “الحرية النسبية التي ستمنح للإيطاليين سيعاد النظر فيها إذا انتشر الوباء مجددًا”.

كما أضاف أن: “علينا أن نحافظ على التباعد الاجتماعي، وعلى درجة قصوى من النظافة الشخصية والكمامات، لقد بذلنا أقصى ما يمكننا على صعيد قدراتنا، اعتبارا من الاثنين، الأمر رهن بكم”.

المشرق نيوز

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