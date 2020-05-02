تعرف على.. سر غيرة العندليب من الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز بسبب فريد الأطرش

ذكرت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز أن الراحل العندليب عبدالحليم حافظ كان يريد مشاركتها له في أحد أفلامه لكنها اعتذرت بسبب فيلم فريد الأطرش “رسالة من امرأة مجهولة”.

وأوضحت في تصريحات لها أنها تتذكر أنه قاد حملة هجوم قبل بداية تصوير الفيلم وكان يحرض صحفيين ونقادًا لكي يهاجمونها ومنهم إحسان عبد القدوس وهذا من منطلق غيرته فنيًا على أفلامها لدرجة أنه في يوم عزمها على السينما هو والمخرج صلاح أبو سيف وكان فيلم لفريد الأطرش وطوال مشاهدتها للفيلم كان يؤكد لها أن فريد الأطرش سيكرر نفسه في فيلمها معه ولن يقدم جديدًا لكنها كانت مصرة وبالفعل نجح الفيلم.

جدير بالذكر آخر ظهور للفنانة القديرة لبنى عبد العزيز مؤخرًا في عزاء الراحلة نادية لطفي، وأجهشت بالبكاء خلال تقديمها واجب العزاء، وجرى التواصل معها في مكالمة هاتفية للاطمئنان عليها، وعلى صحتها ، وبصوتها الهادئ، والرقيق ردت لبنى قائلة: “كنت متأثرة جدًا لوفاة صديقات عمري ماجدة الصباحي، ونادية لطفي”.

وأضافت: “مبسوطة جدًا من نشاطي الفني والأدبي والإذاعي، اللي قدمته لجمهوري فكنت بوافق على الأدوار اللي تعجبني، وكنت برفض الأدوار الهايفة.. مش هاجي ألبخ في آخر أيامي”.