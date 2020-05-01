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الدفاع التركية: ما لا يقل عن 40 مدنيا لقوا حتفهم في تفجير عفرين شمال سوريا

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الدفاع التركية: ما لا يقل عن 40 مدنيا لقوا حتفهم في تفجير عفرين شمال سوريا الدفاع التركية: ما لا يقل عن 40 مدنيا لقوا حتفهم في تفجير عفرين شمال سوريا

جي بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الدفاع التركية أن ما لا يقل عن 40 مدنيا، بينهم 11 طفلا، قتلوا جراء تفجير عبوة ناسفة في مدينة عفرين بشمال سوريا.

وأضافت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 47 شخصا بجروح.

وأشارت إلى أن الهجوم نفذ بواسطة صهريج وقود وقنابل، وحمّلت "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا، مسؤولية الهجوم.

وكان مراسلنا في سوريا قد أفاد بأن التفجير في عفرين استهدف سوقا شعبية بالقرب من مقر للتجنيد. وقال مصدر لـ RT إن التفجير ناجم عن الصراعات بين الفصائل المسلحة المتناحرة في تلك المنطقة.

يذكر أن فصائل مسلحة موالية لتركيا تسيطر على عفرين منذ مارس 2018، إثر عملية "غصن الزيتون" التي أطلقها الجيش التركي منذ عامين شمال غربي سوريا.

المصدر: RT+الأناضول

جي بي سي نيوز

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