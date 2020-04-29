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لجنة الأوبئة : الأردن ما زال تحت تأثير فيروس كورونا

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لجنة الأوبئة : الأردن ما زال تحت تأثير فيروس كورونا لجنة الأوبئة : الأردن ما زال تحت تأثير فيروس كورونا

جي بي سي نيوز:- قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، الدكتور نذير عبيدات، الثلاثاء، إن الأردن ما زال تحت تأثير المستجد، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي في المملكة "ممتاز ومريح".

وأضاف عبيدات لبرنامج "صوت المملكة"، أنه "أمر في غاية الأهمية عدم رؤية إصابات جديدة في الأردن أو وجود عدد قليل من الإصابات، لكن الأمر لا يعني انتهاء الوباء وتأثيره على الأردن".

وأوضح "لا بد من عودة القطاعات المختلفة إلى الحياة سواء القطاع الخاص أو بعض دوائر في القطاع العام ... نحن ننطلق من كون الوضع الوبائي في الأردن ممتاز ومريح، إذاً لا بد من عودة الحياة".

"عند الاستمرار في إغلاق القطاعات سينعكس ذلك سلبا على الجانب الصحي في البلد، لذلك عودة عمل القطاعات ضرورية ولا بد أن تكون ممنهجة ووفق شروط"، وفق عبيدات.

وأشار إلى أن زيادة عدد الإصابات بالفيروس في الأردن "لا يخيفه"، مضيفا أن "عدد الإصابات يعتمد على قدرات المستشفيات والمؤسسات الصحية في الأردن".

وقال: "في حال زيادة عدد الإصابات سيكون هناك إجراءات متدرجة"، وأضاف أن "الوباء ما زال ينتشر بسرعة كبيرة ولن نبقى في معزل عن هذا العالم الموجود حولنا".

جي بي سي نيوز

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