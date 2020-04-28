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جوجل تطلق تحديثًا لجعل مشاركة الملفات أقل إرباكًا

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أعلنت شركة جوجل اليوم الثلاثاء عن إطلاق تحديث لنافذة الأذونات الخاصة بتطبيقات: (المستندات) Docs، والتخزين السحابي (درايف) Drive، و(الجداول) Sheets، وقد صُمم التحديث لجعل مشاركة الملفات أقل إرباكًا.

ومع التحديث، يكون للمربع المنبثق – عند النقر على زر المشاركة – تمييز واضح بين من سيُشارك الملف معه من خلال دليل يمكن البحث فيه عن جهات الاتصال أو زملاء العمل، والأذونات التي يمتلكها الرابط.

وكانت نافذة المشاركة السابقة تضم كلا الخيارين معًا في النافذة نفسها مع رابط نسخ متكرر وأزرار “الحصول على رابط قابل للمشاركة”، إضافةً إلى القوائم المنسدلة لتغيير الأذونات من إمكانية التعديل إلى حصرها بالعرض فقط.

أما التحديث الجديد فهو يجعل الأمر أوضح عندما يختار المستخدم من يريد المشاركة معه، ثم يطلب منه النقر على نافذة الأذونات لتحديد ما يمكن لمن لديهم الحق الوصول إليه فعلًا. وسيكون هناك أيضًا تمييز واضح بين المشاركة مع الأفراد، والمشاركة مع المجموعات.

جوجل تطلق تحديثًا لجعل مشاركة الملفات أقل إرباكًا

وتقول جوجل: إن الهدف من التحديث هو جعل مشاركة الملفات بأذونات عرضية أمرًا أقل إرباكًا لتقليل خطر منح حق الوصول إلى المستخدمين غير المرغوب فيهم. وقد كان هذا مصدر قلق متزايد في وقت أصبح العمل عن بُعد، والتعاون الافتراضي أمرًا مُلحًا وزاد عدد المتصيدين الذين يحاولون الاستفادة من الموقف.

وقالت جوجل في تدوينة: “إن مشاركة الملفات أمر بالغ الأهمية للتعاون. وقد أصبح هذا صحيحًا خاصةً الآن، إذ إن المزيد من القوى العاملة أصبحت تعمل عن بُعد وتتعاون في الملفات من مواقع مختلفة. ومن خلال تسهيل مشاركة الملفات مع أشخاص محددين، نأمل في تحسين التعاون مع تقليل خطر الوصول من قبل المستخدمين غير المرغوب فيهم”.

وتقول الشركة: إن التحديث سيُطرح تدريجيًا لمدة أسبوعين تقريبًا بدءًا من 28 نيسان/ أبريل الجاري لعملاء خدمة (جي سوت) G Suite للمؤسسات في دورة الإصدار السريع، ونحو أسبوعين بدءًا من 26 أيار/ مايو المقبل لنطاقات الإصدار القياسية المجدولة. وتقول الشركة: إن التحديث سيكون متاحًا لعملاء (جي سوت) ولمن لديهم حسابات شخصية في جوجل.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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