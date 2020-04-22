شارك واحصل على فرصة الفوز بهاتف آيفون

تُجري البوابة العربية للأخبار التقنية ومختبرات كاسبرسكي لاب استطلاع رأي مشترك للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتدعو البوابة العربية للأخبار التقنية قراءها ومتابعيها على شبكات التواصل الاجتماعي للمشاركة في هذا الاستطلاع المهم، وتقدم للمشاركين فرصة للفوز بهاتف آيفون.

شروط المشاركة: