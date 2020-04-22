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شارك واحصل على فرصة الفوز بهاتف آيفون

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شارك واحصل على فرصة الفوز بهاتف آيفون شارك واحصل على فرصة الفوز بهاتف آيفون

تُجري البوابة العربية للأخبار التقنية ومختبرات كاسبرسكي لاب استطلاع رأي مشترك للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتدعو البوابة العربية للأخبار التقنية قراءها ومتابعيها على شبكات التواصل الاجتماعي للمشاركة في هذا الاستطلاع المهم، وتقدم للمشاركين فرصة للفوز بهاتف آيفون.

شروط المشاركة:

  • اختيار الإجابات المناسبة على الأسئلة المطروحة
  • في نهاية الاستطلاع عليك إدخال إسمك الكامل وبريدك الإلكتروني ورقم هاتفك الكامل مع كود البلد.
  • مدة الاستطلاع ٣ أسابيع سيتم بعدها إعلان الفائز بجهاز آيفون عبر حسابات البوابة على تويتر وفيسبوك.
  • إليكم رابط المشاركة في الاستطلاع:

https://www.surveygizmo.com/s3/5539401/de09461a2fc2

*يرجى قراءة الشروط بدقة

البوابة العربية للأخبار التقنية

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