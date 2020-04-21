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شاومي تقترب من إطلاق أرخص هاتف 5G في العالم

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شاومي تقترب من إطلاق أرخص هاتف 5G في العالم شاومي تقترب من إطلاق أرخص هاتف 5G في العالم

أطلقت شركة شاومي هاتف (ردمي كي30) Redmi K30 في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي بوصفه أحد أرخص هواتف 5G في السوق.

ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G بفضل معالجه (سنابدراجون 765جي)، ويمتاز بكاميرته الخلفية التي تأتي بدقة 64 ميجابكسل، كل ذلك بسعر يعادل 285 دولارًا أمريكيًا.

والآن، كشف تقرير من الصين بأن الشركة تستعد لإطلاق هاتف (ردمي كي30آي) Redmi K30i قبل نهاية شهر نيسان/ أبريل الجاري. وسيحافظ الهاتف على دعم شبكات الجيل الخامس، ولكنه سيأتي مع كاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، الأمر الذي سيُخفِّض السعر إلى 255 دولارًا أمريكيًا، ليصبح أرخص هاتف 5G في السوق.

ووفقًا للتقارير، فإن باقي المواصفات ستبقى على ما هي عليه في (ردمي كي30)، ويشمل ذلك المعالج، وذاكرة الوصول العشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 جيجابايت، والكاميرا الخلفية الثانية بدقة 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، والرابعة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة.

يُشار إلى أن تسريبات سابقة كانت قد كشفت عن أن شاومي تستعد لإطلاق هاتف (ردمي نوت 9) Redmi Note 9 في شهر حزيران/ يونيو القادم مع دعم شبكات الجيل الخامس، ولكنه سيزيح (ردمي كي30آي) ليصبح هو أرخص هاتف 5G بسعر يعادل 208 دولارات أمريكية.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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