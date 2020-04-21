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ريزر تطلق حاسوبًا مع أسرع شاشة 13.3 بوصة في العالم

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أعلنت شركة (ريزر) Razer عن إصدار 2020 من حاسوبها المحمول (بليد ستلث 13) Blade Stealth 13 الذي يمتاز بأنه يقدم أسرع شاشة حاسوب بقياس 13.3 بوصة.

وقالت الشركة المتخصصة في صناعة عتاد الألعاب: إن حاسوبها الجديد (بليد ستلث 13) سيتوفر بسعر يبدأ من 1,799 دولارًا أمريكيًا خلال الربع الثاني من العام الحالي.

ويمتاز الحاسوب بأنه أول حاسوب من فئة (ألترابوك) مع شاشة بقياس 13.3 بوصة وبمعدل تحديث قدره 120 هرتز، مقارنةً بمعدل 60 هرتز في الطُرز السابقة، كما يمتاز الحاسوب بأنه سيتوفر مع طراز بشاشة لمسية دقتها 4K موجه لمنشئي المحتوى. وتمتاز شاشة الحاسوب أيضًا بأنها تغطي 100% من طيف الألوان الرئيسية sRGB.

ريزر تطلق حاسوبًا مع أسرع شاشة 13.3 بوصة في العالم

ويمتاز (بليد ستلث 13) بوزنه الخفيف جدًا بواقع 1.41 كيلوجرام، ولا تتعدى سماكته 15.3 ميليمترًا، ويعد هذا إنجازًا من (ريزر) بالنظر إلى أن الحاسوب موجه لعشاق الألعاب ما يعني أن المواصفات القوية تتطلب حجمًا ووزنًا أكبر، ويمتاز الحاسوب بأنه يقدم بطاقة رسوميات متقدمة هي (إنفيديا جيفورس جي تي إكس 1650 تي) NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti مع تصميم (ماكس-كيو) Max-Q مع 4 جيجابايت من ذاكرة GDDR6.

ويحتوي الحاسوب أيضًا معالجًا من نوع (إنتل كور آي7) Intel Core i7-1065G7H، وهو المعالج ذاته الموجود في الإصدار السابق، ولكنه يمتاز باستطاعة أكبر هي 25 واط، مقارنةً بـ 15 واط.

ريزر تطلق حاسوبًا مع أسرع شاشة 13.3 بوصة في العالم

البوابة العربية للأخبار التقنية

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