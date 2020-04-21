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الصحة الإماراتية تكشف عن 490 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 83 حالة

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الصحة الإماراتية تكشف عن 490 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 83 حالة الصحة الإماراتية تكشف عن 490 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 83 حالة

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها أجرت أكثر من 30 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص، وأعلنت الوزارة عن 490 إصابة جديدة بـ”كورونا”، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 7,755 حالة.

كما كشفت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابين من الجنسية الآسيوية من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالتزامن مع الأمراض المزمنة التي كانوا يعانون منها، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 46 حالة، خالص التعازي والمواساة لذوي المتوفين والتمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أشارت الوزراة إلى ارتفاع حالات الشفاء في الدولة إلى 1,443 حالة، وذلك بعد تسجيل 83 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

المشرق نيوز

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