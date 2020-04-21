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لؤي يطرح “نفسي أجرب”

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لؤي يطرح “نفسي أجرب” لؤي يطرح “نفسي أجرب”

طرح المطرب لؤي أغنيته الأخيرة “نفسي أجرب” وهي من أغنيات ألبومه الجديد “على خيرة الله” وهي من ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد شفيق وكلمات طارق درويش.

 

وكان لؤى قد طرح من قبل 7 أغنيات من الألبوم هي “الليلة سهرانين” من كلمات عمرو المصري و محمد مصطفى مالك وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و”ضقت صبرًا” من ألحان احمد البرازيلي وكلمات محمد البدري وتوزيع إلهامي دهيمة و”بأذيني” من كلمات احمد معتز وألحان إسلام رفعت وتوزيع موسيقى إلهامي دهيمة و”باراشوت” من كلمات احمد معتز وتوزيع موسيقي احمد عادل وألحان إسلام رفعت و”ركنت المشاعر” من كلمات رمضان محمد وألحان احمد مصطفى وتوزيع موسيقى محمود صبري و”على خيرة الله” كلمات أمير طعيمة وألحان محمد غريب وتوزيع أسامة سامي و”ليا فيها ” ألحان تامر علي وتوزيع احمد عادل وكلمات جمال الخولي.

 

المشرق نيوز

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