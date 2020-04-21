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تداعيات كورونا تطال منصة التمويل الجماعي Kickstarter

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تداعيات كورونا تطال منصة التمويل الجماعي Kickstarter تداعيات كورونا تطال منصة التمويل الجماعي Kickstarter

تلقت منصة التمويل الجماعي (كيك ستارتر) Kickstarter ضربة خطيرة بسبب المستجد، حيث تشير مذكرة داخلية مرسلة للموظفين من الرئيس التنفيذي للمنصة (عزيز حسن) Aziz Hasan إلى انخفاض المشاريع الجديدة بنسبة 35 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي مع عدم وجود علامة واضحة على التحسن مرة أخرى.

وشهدت شركة التمويل الجماعي انخفاضًا كبيرًا في مشاريع التمويل الجماعي المدرجة في الموقع، وهي الطريقة التي تحصل منها (Kickstarter) على الأموال، وكتب حسن أن الشركة حققت أرباح في العام الماضي بقيمة 1.27 مليون دولار، وقد أعيد استثمار الأموال في العمل خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

وأدى الانخفاض الحاد إلى مناقشة الشركة حالات التسريح المحتملة للموظفين البالغ عددهم 140 موظفًا مع نقابة موظفي (Kickstarter) وإيجاد طرق لخفض النفقات بشكل كبير، من ضمنها خفض أجور كبار موظفي الإدارة، وخفض الميزانية، ووضع حد للتعيينات الجديدة والانتقائية عند شغل الوظائف الشاغرة حديثًا.

واعترف حسن بأن الموظفين يتحملون جزءًا من حالة عدم اليقين، وتعهد بتجاوز الوضع بعناية وشفافية لتخفيف المخاوف قدر الإمكان، ويتمثل الهدف من هذه الخطوات في ضمان دعم منصة (Kickstarter) للمبدعين وغيرهم خلال السنوات المقبلة، وليس فقط خلال عمليات الإغلاق بسبب الجائحة.

وتقول المذكرة: “بالرغم من استمرار المشاريع على الموقع في الحصول على الكثير من الدعم من المؤيدين، فقد شهدنا إطلاق عدد أقل من المشاريع على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ويجب أن ننظر على نطاق أوسع في سبل إعادة هيكلة الأعمال التجارية، من ضمنها عمليات التسريح المحتملة عبر الفرق وعلى جميع مستويات الموظفين”.

ويقول حسن إن منصة كيك ستارتر تجري محادثات مع الاتحاد الدولي لموظفي المكاتب والمهنيين (OPEIU)، الذي يمثل اتحاد كيك ستارتر، فيما يقول (OPEIU) إنه بدأ مناقشات مع إدارة (Kickstarter)، لكن لا يزال الوقت مبكرًا جدًا للتعليق أكثر.

وحاولت المنصة تشجيع المبدعين على مواصلة نشر المشاريع أثناء تفشي الوباء، وأطلقت برنامجًا لجذب المشاريع الصغيرة التي يمكن تطويرها من المنزل، وبدأت بمراقبة مشاريع (COVID-19) لإبعاد أي مشروع يروج لحلول خاطئة أو مزيفة، مع الاستمرار في الترويج للمشاريع الأخرى المفيدة.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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